«Нэшвилл» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Нэшвилл» дома крупно проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:6.

У «Предаторз» голом отличился Томми Новак. За «Ойлерз» забили Леон Драйзайтль, оформивший дубль, Зак Хаймэн, Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Уоррен Фогеле.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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