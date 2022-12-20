«Нэшвилл» победил «Эдмонтон» и прервал серию из 6 поражений

«Нэшвилл» обыграл «Эдмонтон» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у «Предаторз» забросили Маттиас Экхольм, Джордан Гросс и Мэтт Дюшен. У «Ойлерз» дублем отличился Райан Ньюджент-Хопкинс, еще одна шайба на счету Йессе Пулюярви.

Автором победного гола в овертайме стал защитник хозяев Александр Каррье.

«Нэшвилл» прервал свою серию из шести поражений подряд, команда занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 30 очками в 30 матчах. «Эдмонтон» проиграл в третьей встрече кряду и идет на седьмой строчке Запада с 36 очками в 33 играх.

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«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Экхольм — 2 (Новак), 4:35 — 1:0. Пулюярви — 2 (Нерс, Кэмпбелл), 8:42 — 1:1. Гросс — 3 (Тренин, Джохансен), 22:57 — 2:1. Нюджент-Хопкинс — 16 (бол., Макдэвид, Бэрри), 24:22 — 2:2. Дюшен — 8 (бол., Гранлунд, Гласс), 32:02 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 17 (бол., Макдэвид), 41:51 — 3:3. Каррье — 2, 62:12 — 4:3.

Вратари: Сарос — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (14+9+11+1) — 33 (10+13+7+3).

Наши: Тренин (14.42/1/+1) — Костин (8.49/0/0).

20 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.