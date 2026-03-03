«Нэшвилл» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» проиграл «Детройту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У хозяев забили Филип Форсберг и Джонатан Маршессо, у гостей заброшенными шайбами отметились Эммит Финни, Лукас Раймонд, Альберт Юханссон и Алекс Дебринкэт.

«Нэшвилл» (62 очка после 60 игр) располагается на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Детройт» в 61 матче набрал 76 очков и идет на четвертом месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Нэшвилл» 4 марта сыграет в гостях с «Коламбусом», «Детройт» 5 марта примет «Вегас».

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