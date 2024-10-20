«Нэшвилл» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Ред Уингз» дубль оформил Эндрю Коппа, а также по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко, Дилан Ларкин и Симон Эдвинссон. Голы «Предаторз» на счету Люка Шенна и Стивена Стэмкоса.

«Детройт» с 4 очками занимает 15-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет последним в Западной конференции — 0 очков.