«Детройт» выиграл у «Нэшвилла» на выезде

«Детройт» победил «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Филип Форсберг и Джонатан Маршессо, у гостей забили Эммит Финни, Лукас Раймонд, Альберт Юханссон и Алекс Дебринкэт.

«Нэшвилл» (62 очка после 60 игр) занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Детройт» (76 очков после 61 игры) располагается на четвертом месте в Восточной конференции.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.