«Детройт» победил «Нэшвилл», у Тарасенко заброшенная шайба
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2.
В составе «Рэд Уингз» дубль у Эндрю Коппа, еще по шайбе забросили Владимир Тарасенко, Дилан Ларкин и Симон Эдвинссон. У «Предаторз» голы на счету Люка Шенна и Стивена Стэмкоса.
«Детройт» с 4 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» без очков — на последней строчке «Запада».
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«Нэшвилл» — «Детройт» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Голы: Шенн — 1 (О`Райлли, Нюквист), 8:48 — 1:0. Тарасенко — 2 (Берггрен, Каспер), 13:26 — 1:1. Ларкин — 3 (бол., Дебринкэт, Кейн), 23:17 — 1:2. Стэмкос — 1 (бол., Форсберг, Маршессо), 40:32 — 2:2. Копп — 2 (Велено, Фишер), 43:29 — 2:3. Эдвинссон — 1 (п.в.), 58:43 — 2:4. Копп — 3 (п.в., Расмуссен), 59:18 — 2:5.
Вратари: Сарос (57:51 — 58:43, 58:48 — 59:18) — Лайон.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 39 (11+12+16) — 24 (11+6+7).
Наши: — - Тарасенко (12.52/3/+1).
19 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|7
|5
|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|6
|4
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|5
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|6
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|7
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
|8
|Филадельфия
|4
|1
|3
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|6
|3
|3
|7
|2
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|3
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|7
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|8
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|4
|0
|8
|2
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|3
|Юта
|5
|3
|2
|7
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
|20.10
|01:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
|20.10
|02:00
|
Сент-Луис – Каролина
|- : -
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|- : -
|20.10
|02:00
|
Торонто – Рейнджерс
|- : -
|20.10
|02:00
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|20.10
|02:00
|
Коламбус – Миннесота
|- : -
|20.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|- : -
|20.10
|03:00
|
Чикаго – Баффало
|- : -
|20.10
|04:00
|
Юта – Бостон
|- : -
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|20.10
|22:00
|
Виннипег – Питтсбург
|- : -
|20.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -