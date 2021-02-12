«Нэшвилл» обыграл «Детройт» и прервал серию из трех поражений

«Нэшвилл» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Этой победой «Претадорз» прервали серию из трех поражений. «Нэшвилл» идет на 7-м месте Центрального дивизиона с 12 очками, «Детройт» занимает последнюю, 8-ю строчку дивизиона с 8 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Детройт» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Эллис — 2 (бол., Форсберг, Йоси), 14:58 — 1:0. Фаббри — 3 (Манта, Гронек), 19:25 — 1:1. Дюшен — 3 (Ярнкрок, Йоси), 39:19 — 2:1. Стаал — 2 (Райан, Наместников), 39:33 — 2:2. Фаббро — 2 (Канин, Форсберг), 59:00 — 3:2.

Вратари: Ринне — Грайсс (59:09).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 23 (8+7+8) — 26 (9+10+7).

Наши: Тренин (10.06/0/0) — Наместников (18.48/2/+1).

12 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.