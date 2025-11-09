«Нэшвилл» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» на выезде победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

«Нэшвилл» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции (14 очков после 17 игр). «Даллас» (19 очков после 15 матчей) идет на третьем месте.