«Нэшвилл» — «Даллас»: видеообзор матча

«Даллас» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В следующем матче «Даллас» дома примет «Айлендерс», а «Нэшвилл» на выезде встретится с «Детройтом». Обе игры пройдут 13 октября.