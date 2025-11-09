«Даллас» переиграл «Нэшвилл» в гостях

«Даллас» победил «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У «Старз» забили Маврик Бурк, Роопе Хинтц, Джастин Хрыковиан, Адам Эрне и Сэм Стил. Российский защитник Илья Любушкин сделал результативный пас на Бурка. В сезоне-2025/26 у 31-летнего игрока обороны 2 (0+2) очка в 13 матчах.

У «Предаторз» заброшенные шайбы на счету Люка Евангелисты, Николаса Хэга, Филипа Форсберга и Стивена Стэмкоса.

«Нэшвилл» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции (14 очков после 17 игр). «Даллас» (19 очков после 15 матчей) идет на третьем месте.