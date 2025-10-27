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27 октября 2025, 04:40

«Даллас» победил «Нэшвилл»

Павел Лопатко

«Даллас» выиграл у «Нэшвилла» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Старз» забили Оскар Бек, Уайатт Джонстон и Микко Рантанен, у «Предаторз» — Джонатан Маршессо и Спенсер Стэстни.

«Даллас» одержал вторую победу подряд. Он занимает шестое место в таблице Западной конференции (11 очков после 9 матчей). «Нэшвилл» (10 очков после 10 игр) идет на девятом месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
27 октября, 02:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Даллас

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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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