«Даллас» победил «Нэшвилл»

«Даллас» выиграл у «Нэшвилла» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Старз» забили Оскар Бек, Уайатт Джонстон и Микко Рантанен, у «Предаторз» — Джонатан Маршессо и Спенсер Стэстни.

«Даллас» одержал вторую победу подряд. Он занимает шестое место в таблице Западной конференции (11 очков после 9 матчей). «Нэшвилл» (10 очков после 10 игр) идет на девятом месте.