«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл», Дадонов и Любушкин не набрали очков
«Даллас» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Для обеих команд это была первая игра в сезоне.
Форвард «Старз» Логан Станковен в этом матче отметился тремя голевыми передачами.
Российские игроки «Далласа» Илья Любушкин и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Даллас» — 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)
Голы: Хинтц — 1 (Стэнковен, Джонстон), 22:05 — 0:1. Робертсон — 1 (Хинтц, Стэнковен), 22:24 — 0:2. Форсберг — 1 (бол., Маршессо, Йоси), 23:30 — 1:2. Марчмент — 1 (бол., Дюшен, Стэнковен), 28:03 — 1:3. Марчмент — 2 (Сегин, Харли), 38:15 — 1:4. Новак — 1 (Евангелиста, Форсберг), 44:37 — 2:4. О`Райлли — 1 (Маршессо, Форсберг), 58:25 — 3:4.
Вратари: Уэджвуд (57:12 — 58:25, 58:31) — Эттингер.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 35 (8+13+14) — 19 (4+7+8).
Наши: — - Дадонов (13.07/3/-2), Любушкин (19.14/0/-2).
11 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|4
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|5
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|2
|1
|1
|2
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 4
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 1
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|6 : 4
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|4 : 5 ОТ
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|3 : 4
|11.10
|03:00
|
Детройт – Питтсбург
|3 : 6
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ