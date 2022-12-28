«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл». Тренин забросил одну шайбу

«Даллас» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Старз» одержали вторую победу подряд. «Предаторз» проиграли вторую встречу кряду.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для него эта шайба стала третьей в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Бенн — 14, 1:19 — 0:1. Форсберг — 10 (Каррье, Экхольм), 20:56 — 1:1. Хинтц — 17 (бол., Робертсон, Хейсканен), 22:15 — 1:2. Тренин — 3 (мен., Смит, Лозон), 28:15 — 2:2. Хинтц — 18 (Бенн, Павелски), 59:07 — 2:3.

Вратари: Сарос (59:23) — Эттингер.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 28 (8+13+7) — 33 (12+4+17).

Наши: Тренин (14.18/2/+1) — -.

28 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17768 зрителей.