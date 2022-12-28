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Сегодня, 06:37

«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл». Тренин забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Старз» одержали вторую победу подряд. «Предаторз» проиграли вторую встречу кряду.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для него эта шайба стала третьей в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Бенн — 14, 1:19 — 0:1. Форсберг — 10 (Каррье, Экхольм), 20:56 — 1:1. Хинтц — 17 (бол., Робертсон, Хейсканен), 22:15 — 1:2. Тренин — 3 (мен., Смит, Лозон), 28:15 — 2:2. Хинтц — 18 (Бенн, Павелски), 59:07 — 2:3.

Вратари: Сарос (59:23) — Эттингер.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 28 (8+13+7) — 33 (12+4+17).

Наши: Тренин (14.18/2/+1) — -.

28 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17768 зрителей.

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
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3 Вашингтон 37 20 17 44
4 Питтсбург 34 19 15 43
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Оттава 34 15 19 33
8 Монреаль 34 15 19 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 36 21 15 48
2 Виннипег 35 21 14 43
3 Миннесота 34 20 14 42
4 Колорадо 32 19 13 40
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6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 32 11 21 27
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3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
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8 Анахайм 35 9 26 22
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2.01
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Каролина – Чикаго
 3 : 0
28.12 03:00
Коламбус – Баффало
 - : -
28.12 03:00
Оттава – Бостон
 3 : 2 Б
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 0 : 4
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 1
28.12 04:00
Виннипег – Миннесота
 1 : 4
28.12 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 3
28.12 04:00
Сент-Луис – Торонто
 4 : 5 ОТ
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
28.12 05:00
Калгари – Эдмонтон
 - : -
28.12 06:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
28.12 06:30
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 - : -
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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 35 56
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 51
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 30
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Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 24
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Линус Ульмарк

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Бостон

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