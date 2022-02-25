«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Даллас»

«Нэшвилл» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. «Предаторз» одержали вторую победу победу подряд после серии из четырех поражений.

Российские хоккеисты Александр Радулов, Денис Гурьянов и Яков Тренир очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Томасино — 7 (Фаббро), 11:56 — 1:0. Робертсон — 22 (Павелски, Сутер), 21:21 — 1:1.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Сарос (65:00) — Эттингер (65:00).

Штраф: 13 — 15.

Броски: 20 (9+5+4+2) — 28 (8+9+8+3).

Наши: Тренин (16.09/3/-1) — Гурьянов (15.49/4/-1), Радулов (10.42/1/0).

25 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17869 зрителей.