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Сегодня, 07:14

«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нэшвилл» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. «Предаторз» одержали вторую победу победу подряд после серии из четырех поражений.

Российские хоккеисты Александр Радулов, Денис Гурьянов и Яков Тренир очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Томасино — 7 (Фаббро), 11:56 — 1:0. Робертсон — 22 (Павелски, Сутер), 21:21 — 1:1.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Сарос (65:00) — Эттингер (65:00).

Штраф: 13 — 15.

Броски: 20 (9+5+4+2) — 28 (8+9+8+3).

Наши: Тренин (16.09/3/-1) — Гурьянов (15.49/4/-1), Радулов (10.42/1/0).

25 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17869 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
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2.03
25.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 1 : 6
25.02 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 1
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 3 : 1
25.02 03:00
Флорида – Коламбус
 3 : 6
25.02 04:30
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1 Б
25.02 06:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
25.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
25.02 06:30
Сан-Хосе – Айлендерс
- : -
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
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Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

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Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Калгари

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