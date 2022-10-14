Проворов признан второй звездой матча «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Нью-Джерси» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал вратарь Картер Харт, который отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан российский защитник Иван Проворов. 25-летний россиянин сделал две голевые передачи.

Возглавил тройку лучших Трэвис Конекны, который забросил две шайбы.