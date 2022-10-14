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Сегодня, 06:14

Проворов признан второй звездой матча «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Нью-Джерси» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал вратарь Картер Харт, который отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан российский защитник Иван Проворов. 25-летний россиянин сделал две голевые передачи.

Возглавил тройку лучших Трэвис Конекны, который забросил две шайбы.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз
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И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 2 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
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