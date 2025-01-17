«Нэшвилл» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам победил «Чикаго» — 3:2 Б.

У «Предаторз» голами отметились Стивен Стэмкос и Филип Форсберг, а у «Блэкхокс» — Коннор Бедард и Алек Мартинес. Победный буллит на счету Райана О`Райлли.