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Сегодня, 07:03

«Нэшвилл» переиграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» по буллитам победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Стэмкос — 15 (бол., Йоси, Маршессо), 8:07 — 1:0. Бедард — 13 (Бертуцци), 26:30 — 1:1. Мартинес — 2 (Джонс, Бертуцци), 27:57 — 1:2. Форсберг — 13 (Бланкенбург), 56:57 — 2:2.

Победный буллит: О`Райлли.

Вратари: Сарос — Содерблум.

Штраф: 7 — 13.

Броски: 41 (5+16+14+6) — 25 (9+7+7+2).

Наши: Свечков (9.39/2/0) — Михеев (16.24/2/-1).

17 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

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ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
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«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 47 26 21 58
3 Каролина 45 26 19 55
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 46 20 26 46
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 44 28 16 59
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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22.01
17.01 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
17.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 Б
17.01 03:00
Флорида – Детройт
 2 : 5
17.01 03:00
Коламбус – Сан-Хосе
 4 : 1
17.01 03:00
Оттава – Вашингтон
 0 : 1 ОТ
17.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 5
17.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 4 : 1
17.01 04:00
Виннипег – Сиэтл
 2 : 1
17.01 04:00
Даллас – Монреаль
 1 : 3
17.01 04:00
Нэшвилл – Чикаго
 3 : 2 Б
17.01 05:00
Юта – Рейнджерс
- : -
17.01 05:30
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
17.01 06:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 - : -
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