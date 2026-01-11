«Чикаго» в гостях обыграл «Нэшвилл»

«Чикаго» победил «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци, Ник Лардис и Райан Грин.

«Чикаго» в 45 матчах набрал 45 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (44 очка после 44 игр) располагается на 12-м месте.

В следующем матче «Чикаго» 13 января примет «Эдмонтон», «Нэшвилл» 12 января сыграет дома с «Вашингтоном».