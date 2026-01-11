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11 января, 06:42

«Чикаго» в гостях обыграл «Нэшвилл»

Павел Лопатко

«Чикаго» победил «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци, Ник Лардис и Райан Грин.

«Чикаго» в 45 матчах набрал 45 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (44 очка после 44 игр) располагается на 12-м месте.

В следующем матче «Чикаго» 13 января примет «Эдмонтон», «Нэшвилл» 12 января сыграет дома с «Вашингтоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 04:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Чикаго
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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