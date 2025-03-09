«Чикаго» в овертайме уступил «Нэшвиллу», Михеев забил гол

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Нэшвиллу» со счетом 2:3.

В составе «Блэкхокс» отличились Алекс Власик и Илья Михеев, у «Предаторз» хет-трик оформирл Стивен Стэмкос, Федор Свечков отметился результативной передачей на победную шайбу.

После этого матча «Чикаго» с 49 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 55 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Власик — 3 (Бедард, Дач), 21:56 — 0:1. Стэмкос — 19 (бол., Маршессо, Бланкенбург), 22:36 — 1:1. Стэмкос — 20 (О`Райлли), 32:20 — 2:1. Михеев — 14 (Донато, Мерфи), 52:22 — 2:2. Стэмкос — 21 (Свечков, Стэстни), 62:39 — 3:2.

Вратари: Аннунен — Содерблум.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 41 (17+10+12+2) — 19 (6+11+2+0).

Наши: Свечков (14.54/3/+1) — Михеев (17.04/1/+1).

9 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей