«Чикаго» в овертайме уступил «Нэшвиллу», Михеев забил гол
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Нэшвиллу» со счетом 2:3.
В составе «Блэкхокс» отличились Алекс Власик и Илья Михеев, у «Предаторз» хет-трик оформирл Стивен Стэмкос, Федор Свечков отметился результативной передачей на победную шайбу.
После этого матча «Чикаго» с 49 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 55 очками — на 14-й строчке.
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Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Власик — 3 (Бедард, Дач), 21:56 — 0:1. Стэмкос — 19 (бол., Маршессо, Бланкенбург), 22:36 — 1:1. Стэмкос — 20 (О`Райлли), 32:20 — 2:1. Михеев — 14 (Донато, Мерфи), 52:22 — 2:2. Стэмкос — 21 (Свечков, Стэстни), 62:39 — 3:2.
Вратари: Аннунен — Содерблум.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 41 (17+10+12+2) — 19 (6+11+2+0).
Наши: Свечков (14.54/3/+1) — Михеев (17.04/1/+1).
9 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей
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