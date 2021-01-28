«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» и возглавил Центральный дивизион

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в серии буллитов обыграл «Чикаго» со счетом 2:1.

На шайбу Ника Казинса гости ответили точным броском Райана Карпентер. Решающую шайбу в серии буллитов забросил Мэтт Дюшен.

После этого матча «Нэшвилл» с 8 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 7 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Казинс — 1 (Дюшен), 45:24 — 1:0. Карпентер — 1 (Хагель, Кемпф), 49:24 — 1:1.

Победный буллит: Дюшен.

Вратари: Сарос — Ланкинен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 42 (5+14+21+2) — 30 (5+10+10+5).

Наши: Тренин (7.15/2/0) — Задоров (14.20/2/+1).

28 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.