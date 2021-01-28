«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» и возглавил Центральный дивизион
06:11
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в серии буллитов обыграл «Чикаго» со счетом 2:1.
На шайбу Ника Казинса гости ответили точным броском Райана Карпентер. Решающую шайбу в серии буллитов забросил Мэтт Дюшен.
После этого матча «Нэшвилл» с 8 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 7 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Чикаго» — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Казинс — 1 (Дюшен), 45:24 — 1:0. Карпентер — 1 (Хагель, Кемпф), 49:24 — 1:1.
Победный буллит: Дюшен.
Вратари: Сарос — Ланкинен.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 42 (5+14+21+2) — 30 (5+10+10+5).
Наши: Тренин (7.15/2/0) — Задоров (14.20/2/+1).
28 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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