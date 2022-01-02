«Нэшвилл» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

«Предаторз» с 42 очками после 33 игр лидируют в Центральном дивизионе. «Блэкхокс» занимают в нем седьмое из восьми мест — 26 очков, 31 матч.

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин набрал в этой встрече два балла за результативность — после четвертой и шестой голевых атак своей команды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Голы: Форсберг — 15 (Дюшен, Экхольм), 1:02 — 1:0. Джохансен — 10 (Форсберг, Экхольм), 5:53 — 2:0. Казинс — 5 (бол., Экхольм, Томасино), 19:13 — 3:0. Жанно — 9 (Сиссонс, Тренин), 20:28 — 4:0. Йоси — 11 (бол., Джохансен, Дюшен), 25:34 — 5:0. Курашев — 2 (де Хаан, Боргстрем), 37:25 — 5:1. Жанно — 10 (Беннинг, Тренин), 40:53 — 6:1.

Вратари: Сарос — Содерблум (Делиа, 40:00).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (7+12+6) — 38 (15+11+12).

Наши: Тренин (13.33/1/+2) — -.

1 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.