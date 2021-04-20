«Нэшвилл» в результативном матче победил «Чикаго»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:2.

Форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями, у защитника «Блэкхокс» Никиты Задорова «-1».

После этого матча «Нэшвилл» с 51 очком занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 47 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Дюшен — 4 (Хаула, Беннинг), 6:22 — 1:0. Дебринкэт — 23 (бол., Зутер, Кейн), 15:14 — 1:1. Ярнкрок — 12 (Гранлунд, Канин), 24:48 — 2:1. Экхольм — 6 (Джохансен), 25:39 — 3:1. Кампф — 1 (Годетт), 31:52 — 3:2. Жанно — 2 (Эллис), 40:23 — 4:2. Канин — 5 (Гранлунд, Ярнкрок), 40:41 — 5:2.

Вратари: Сарос — Ланкинен (Суббан, 40:41).

Штраф: 20 — 10.

Броски: 30 (9+11+10) — 32 (8+14+10).

Наши: Тренин (10.01/1/0) — Задоров (22.28/0/-1).

20 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.