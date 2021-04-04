«Нэшвилл» победил «Чикаго»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 3:0.

Отличились Ээли Толванен, Колтон Сиссонс и Люк Кунин.

После этого матча «Нэшвилл» с 41 очком занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 39 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Толванен — 10 (бол., Ярнкрок, Йоси), 5:56 — 1:0. Сиссонс — 6 (мен., буллит), 30:14 — 2:0. Канин — 3 (Дэйвис, Харпур), 49:54 — 3:0.

Вратари: Сарос — Ланкинен.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 21 (6+9+6) — 41 (14+12+15).

Наши: Тренин (13.12/0/0) — Задоров (19.06/0/-1).

3 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.