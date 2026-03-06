«Нэшвилл» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» проиграл «Нэшвиллу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У гостей забили Морган Гики, Чарли Макэвой и Виктор Арвидссон, у хозяев заброшенными шайбами отметились Мэттью Вуд (дубль), Эрик Хаула, Филип Форсберг, Люк Евангелиста и Николас Хэг.

«Нэшвилл» выиграл после трех поражений подряд. Он занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 64 очками после 62 матчей. «Бостон» (73 очка после 61 игры) располагается на восьмом месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Нэшвилл» 8 марта сыграет в гостях с «Баффало». «Бостон» 7 марта примет «Вашингтон».

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