«Нэшвилл» — «Бостон»: видеообзор матча

«Нэшвилл» на домашнем льду победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0

«Нэшвилл» (2 очка) одержал первую победу в текущем сезоне после пяти поражений на старте, но остается на последней, 16-й строчке Западной конференции. «Бостон» (7) идет восьмым на «Востоке».