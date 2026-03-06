«Нэшвилл» выиграл у «Бостона», Свечков набрал одно очко

«Нэшвилл» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле.

Российский нападающий «Предаторз» Федор Свечков сделал голевую передачу. Теперь у 22-летнего россиянина 10 (2+8) очков в 50 играх этого сезона.

У хозяев дубль оформил Мэттью Вуд, а также по одной шайбе забросили Эрик Хаула, Филип Форсберг, Люк Евангелиста и Николас Хэг. У «Брюинз» отличились Морган Гики, Чарли Макэвой и Виктор Арвидссон.

«Бостон» набрал 73 очка в 61 матче и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 64 очка в 62 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 04:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл) Нэшвилл Бостон

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