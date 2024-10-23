«Нэшвилл» обыграл «Бостон» и одержал первую победу в сезоне

«Нэшвилл» на домашнем льду победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0

По разу у хозяев отличились Райан О'Райлли, Томас Новак, Густав Нюквист и Люк Евангелиста. На счету Евангелисты и О'Райли также по одной результативной передаче.

«Нэшвилл» (2 очка) одержал первую победу в текущем сезоне после пяти поражений на старте, но остается на последней, 16-й строчке Западной конференции. «Бостон» (7) идет восьмым на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Бостон» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: О`Райлли — 2 (бол., Йоси, Форсберг), 17:16 — 1:0. Новак — 3 (Евангелиста, Шей), 36:55 — 2:0. Нюквист — 1 (О`Райлли, Йоси), 52:47 — 3:0. Евангелиста — 1 (п.в.), 53:56 — 4:0.

Вратари: Сарос (53:37 — 53:56) — Суэймен.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 42 (14+17+11) — 33 (9+14+10).

Наши: — — Задоров (19.34/4/-1).

23 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.