«Нэшвилл» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» одержал победу над «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

В составе «Предаторз» дублями отметились Брэди Шей и Филип Форсберг, еще по шайбе забросили Томми Новак и Джонатан Маршессо.

За «Сэйбрз» отличились Боуэн Байрэм, Расмус Далин, Алекс Так и Дилан Козенс.

«Нэшвилл» набрал 45 очков и занимает 14-е место в Западной конференции, «Баффало» идет на последней, 16-й строчке «Востока» с 49 баллами.