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Сегодня, 06:41

«Баффало» на выезде победил «Нэшвилл», у Любушкина результативная передача

Руслан Минаев
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«Баффало» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Сэйбрз» голы на счету Джеффа Скиннера, Дилана Козенса, Виктора Олофссона, Джека Квинна и Кайла Окпосо, который отметился после передачи Ильи Любушкина. У «Предаторз» забивали Роман Йоси, Джереми Лозон и Райан Йохансен.

«Баффало» с 44 очками занимает 10-е место на Востоке. «Нэшвилл» с 44 очками — на 11-й строчке Запада.

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«Нэшвилл» — «Баффало» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Скиннер — 18 (Томпсон, Далин), 11:37 — 0:1. Йоси — 11 (бол., Джохансен, Пярссинен), 15:23 — 1:1. Козенс — 14 (Петерка, Куинн), 22:05 — 1:2. Олофссон — 17 (бол., Пауэр, Миттельштадт), 28:58 — 1:3. Лозон — 3 (Гласс, Сиссонс), 35:10 — 2:3. Джохансен — 10 (Фаббро, Экхольм), 35:50 — 3:3. Окпосо — 7 (мен., Любушкин, Самуэльссон), 46:43 — 3:4. Куинн — 7, 56:49 — 3:5.

Вратари: Сарос (57:26 — 59:54) — Луукконен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (5+17+17) — 33 (14+9+10).

Наши: Тренин (13.20/1/0) — Любушкин (9.36/0/+2).

15 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17761 зритель.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нэшвилл Предаторз
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3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 43 17 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
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6 Нэшвилл 42 19 23 44
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8 Чикаго 41 11 30 26
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2 Сиэтл 42 26 16 56
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4 Калгари 44 21 23 51
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15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
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