«Нэшвилл» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Встреча прошла в Нэшвилле.

В основное время у хозяев шайбу забросил Райан О`Райлли, а у гостей — Симон Хольмстрем.

Победный буллит реализовал Филип Форсберг.

«Предаторз» с 44 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Айлендерс» с 53 очками — на пятой строчке «Востока».