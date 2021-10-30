«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Айлендерс», Сорокин сделал 21 сэйв

«Нэшвилл» победил «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Победный буллит забросил Филип Форсберг. Россиский форвард Яков Тренин результативными действиями не отметился.

Соотечественник Тренина вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 21 сэйв. «Нэшвилл» набрал восемь очков и занимает седьмое место на Западе. У клуба из Нью-Йорка столько же очков и 11-я позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Айлендерс» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бовилье — 3 (бол., Бэйли, Барзал), 14:46 — 0:1. Жанно — 3 (Фаббро, Сиссонс), 26:54 — 1:1. Вальстрем — 4 (бол., Нельсон, Пулок), 32:04 — 1:2. Жанно — 4 (Беннинг, Сиссонс), 51:48 — 2:2.

Победный буллит: Форсберг.

Вратари: Сарос — Сорокин.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 23 (11+5+4+3) — 36 (11+15+9+1).

Наши: Тренин (13.14/0/+2) — -.

30 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.