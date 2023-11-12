«Аризона» в результативном матче обыграла «Нэшвилл»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Нэшвилл» со счетом 7:5.

В составе «Койотс» 3 (1+2) очка набрал Клэйтон Келлер, дубль у Майкла Каркона, ассистентский хет-трик оформил Логан Кули. У «Предаторз» 3 (2+1) очка набрал Филип Форсберг.

После этого матча «Аризона» с 15 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 10 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Аризона» — 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)

Голы: Шервуд — 4 (Евангелиста, Новак), 5:13 — 1:0. Форсберг — 5 (Нюквист, Лозон), 7:11 — 2:0. Карконе — 5 (Кули), 9:58 — 2:1. Стэчер — 1 (Мозер), 14:05 — 2:2. Фаббро — 2 (Йоси, Форсберг), 16:58 — 3:2. О`Райлли — 8 (бол., Новак, Йоси), 23:28 — 4:2. Келлер — 6 (бол., Кули, Дурзи), 27:19 — 4:3. Керфут — 1 (Бойд, Дамба), 32:28 — 4:4. Карконе — 6 (Мозер, Ингрэм), 39:07 — 4:5. Форсберг — 6 (Нюквист, Фаббро), 53:57 — 5:5. Дурзи — 5 (бол., Келлер, Кули), 56:33 — 5:6. Бьюгстад — 3 (п.в., Келлер, Хейтон), 58:33 — 5:7.

Вратари: Сарос (58:12 — 58:33, 58:39) — Ингрэм.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (18+10+13) — 26 (11+6+9).

Наши: — .

12 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.