«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Аризону»
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Аризону» со счетом 4:3.
В составе «Предаторз» отличились Микаэль Гранлунд, Роман Йоси и Мэтт Дюшен, Коди Гласс реализовал победный буллит. У «Койотс» дубль оформил Ник Бьюгстад, еще один гол на счету Лоусона Крауза.
После этого матча «Нэшвилл» с 20 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Аризона» с 14 очками — на 15-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Аризона» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Гранлунд — 2 (бол., Форсберг, Йоси), 7:04 — 1:0. Крауз — 7 (Бьюгстад, Маччелли), 28:50 — 1:1. Бьюгстад — 2 (Ритчи, Мозер), 35:56 — 1:2. Йоси — 4 (бол., Джохансен, Гранлунд), 41:03 — 2:2. Дюшен — 5 (Сиссонс), 41:31 — 3:2. Бьюгстад — 3 (мен.), 53:16 — 3:3.
Победный буллит: Гласс.
Вратари: Сарос — Ингрэм.
Штраф: 11 — 21.
Броски: 46 (11+13+13+9) — 27 (12+6+9+0).
Наши: — .
22 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|16
|3
|32
|2
|Каролина
|19
|10
|9
|24
|3
|Айлендерс
|20
|12
|8
|24
|4
|Рейнджерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
|Филадельфия
|19
|7
|12
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|17
|2
|34
|2
|Торонто
|20
|10
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|19
|11
|8
|25
|2
|Виннипег
|17
|11
|6
|23
|3
|Колорадо
|17
|11
|6
|23
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|20
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|20
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|17
|6
|11
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|20
|5
|Эдмонтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
|8
|Анахайм
|19
|5
|14
|11
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Эдмонтон
|5 : 2
|22.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|3 : 5
|22.11
|03:00
|
Филадельфия – Калгари
|2 : 5
|22.11
|03:30
|
Виннипег – Каролина
|4 : 3 ОТ
|22.11
|03:30
|
Торонто – Айлендерс
|2 : 3 ОТ
|22.11
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|4 : 3 Б
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|3 : 1
|22.11
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|2 : 3 Б
|22.11
|06:30
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|22.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|19
|31
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|19
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|16
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|19
|13
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|12
|2.08