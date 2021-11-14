Четыре очка Йоси принесли «Нэшвиллу» победу над «Аризоной», у Любушкина «-3»
06:40
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:1.
В составе «Предаторз» 4 (2+2) очка набрал Роман Йоси, еще по шайбе забросили Мэтт Дюшен и Микаэль Гранлунд. Гости ответили точным броском Джейкоба Чикрана, Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «-3».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Аризона» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Дюшен — 9 (Йоси), 11:14 — 1:0. Йоси — 5 (бол., Толванен, Дюшен), 18:12 — 2:0. Гранлунд — 3 (Толванен, Йоси), 27:02 — 3:0. Йоси — 6, 45:54 — 4:0. Чикран — 1 (бол., Кессел, Гостисбеер), 53:30 — 4:1.
Вратари: Сарос — Веймелка.
Штраф: 35 — 28.
Броски: 24 (6+7+11) — 23 (5+7+11).
Наши: Тренин (14.14/0/0) — Любушкин (12.59/0/-3).
14 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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