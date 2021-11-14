Четыре очка Йоси принесли «Нэшвиллу» победу над «Аризоной», у Любушкина «-3»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:1.

В составе «Предаторз» 4 (2+2) очка набрал Роман Йоси, еще по шайбе забросили Мэтт Дюшен и Микаэль Гранлунд. Гости ответили точным броском Джейкоба Чикрана, Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «-3».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Аризона» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Дюшен — 9 (Йоси), 11:14 — 1:0. Йоси — 5 (бол., Толванен, Дюшен), 18:12 — 2:0. Гранлунд — 3 (Толванен, Йоси), 27:02 — 3:0. Йоси — 6, 45:54 — 4:0. Чикран — 1 (бол., Кессел, Гостисбеер), 53:30 — 4:1.

Вратари: Сарос — Веймелка.

Штраф: 35 — 28.

Броски: 24 (6+7+11) — 23 (5+7+11).

Наши: Тренин (14.14/0/0) — Любушкин (12.59/0/-3).

14 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.