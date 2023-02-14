«Нэшвилл» проиграл «Аризоне», Тренин отдал голевую передачу

«Нэшвилл» дома проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

В составе «Предаторз» забивали Роман Йоси и Колтон Сиссонс с передачи Якова Тренина. У «Койотс» отметились Ник Шмальц, Лоусон Крауз (дубль) и Кристиан Фишер.

«Нэшвилл» с 56 очками занимает 10-е место в Западной конференции. У «Аризоны» 44 очка и 14-я строчка.

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«Нэшвилл» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Шмальц — 14 (Келлер), 17:15 — 0:1. Йоси — 13 (бол., Гранлунд, Дюшен), 24:41 — 1:1. Сиссонс — 8 (Тренин, Жанно), 28:58 — 2:1. Крауз — 18 (бол., Маччелли, Мозер), 32:17 — 2:2. Крауз — 19 (Маччелли, Мозер), 44:20 — 2:3. Фишер — 9 (п.в., Келлер, Бойд), 59:07 — 2:4.

Вратари: Ланкинен (58:09 — 59:07) — Веймелка.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 31 (11+10+10) — 19 (8+2+9).

Наши: Тренин (12.56/1/+1) — -.

14 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.