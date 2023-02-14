«Нэшвилл» проиграл «Аризоне», Тренин отдал голевую передачу
«Нэшвилл» дома проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
В составе «Предаторз» забивали Роман Йоси и Колтон Сиссонс с передачи Якова Тренина. У «Койотс» отметились Ник Шмальц, Лоусон Крауз (дубль) и Кристиан Фишер.
«Нэшвилл» с 56 очками занимает 10-е место в Западной конференции. У «Аризоны» 44 очка и 14-я строчка.
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«Нэшвилл» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Шмальц — 14 (Келлер), 17:15 — 0:1. Йоси — 13 (бол., Гранлунд, Дюшен), 24:41 — 1:1. Сиссонс — 8 (Тренин, Жанно), 28:58 — 2:1. Крауз — 18 (бол., Маччелли, Мозер), 32:17 — 2:2. Крауз — 19 (Маччелли, Мозер), 44:20 — 2:3. Фишер — 9 (п.в., Келлер, Бойд), 59:07 — 2:4.
Вратари: Ланкинен (58:09 — 59:07) — Веймелка.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 31 (11+10+10) — 19 (8+2+9).
Наши: Тренин (12.56/1/+1) — -.
14 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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|28
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|60
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|52
|28
|24
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|25
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|6
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|1
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|23
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|24
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|65
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|29
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|46
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|17
|37
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Миннесота – Флорида
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Нэшвилл – Аризона
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Ванкувер – Детройт
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Лос-Анджелес – Баффало
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|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
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Тампа-Бэй
|52
|77
|И
|Г
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Эдмонтон
|54
|42
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|52
|38
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