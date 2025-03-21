«Нэшвилл» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» одержал победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Предаторз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Анахайм» набрал 68 очков в 69 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 58 очков в 68 играх.