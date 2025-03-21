«Анахайм» на выезде обыграл «Нэшвилл», Минтюков сделал голевую передачу
«Анахайм» одержал победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Предаторз» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков отметился голевой передачей. Теперь у него 17 (5+12) очков в 57 играх этого сезона.
«Анахайм» набрал 68 очков в 69 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 58 очков в 68 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Анахайм» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Стэмкос — 23 (бол., Форсберг, Маршессо), 7:07 — 1:0. Лакомб — 12 (Мактавиш, Лисон), 27:29 — 1:1. Терри — 19 (Зеграс, Минтюков), 33:19 — 1:2. Зеграс — 8 (Хеллесон, Мактавиш), 35:36 — 1:3. Киллорн — 16 (п.в., Строум), 59:24 — 1:4.
Вратари: Аннунен (57:58 — 59:24) — Гибсон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (11+8+15) — 34 (10+12+12).
Наши: Свечков (11.55/0/0) — Минтюков (14.31/3/+1).
21 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
