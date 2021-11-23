Шайба Тренина принесла «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.

В составе «Предаторз» отличились Райан Джохансен, Микаэль Гранлунд и Яков Тренин, который также отметился результативной передачей. «Дакс» ответили точными бросками Рикарда Раккеля и Джейми Дрисдейла.

После этого матча «Нэшвилл» с 21 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 23 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Джохансен — 6 (Тренин, Жанно), 12:34 — 1:0. Ракелль — 5 (Зеграс, Милано), 25:47 — 1:1. Гранлунд — 4 (бол., Джохансен), 35:20 — 2:1. Драйсдейл — 2, 43:47 — 2:2. Тренин — 2, 52:10 — 3:2.

Вратари: Сарос — Гибсон (58:07).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (10+14+11) — 31 (9+7+15).

Наши: Тренин (15.37/4/+2) — -.

23 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.