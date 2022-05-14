«Нэшвилл» активизировал переговоры о продлении контракт с Филипом Форсбергом

«Нэшвилл» хочет подписать новый контракт с нападающим Филипом Форсбергом. После вылета команды из плей-офф НХЛ клуб активизировал переговоры с 27-летним шведом, сообщает TFP.

Нынешний контракт Форсберга с «Предаторз» истекает летом. Зарплата звездного вингера составляет 6 миллионов долларов за сезон.

В этом сезоне Форсберг установил клубный рекорд — ему потребовалось меньше всего матчей (46) для достижения отметки в 30 заброшенных шайб.

Всего в этом сезоне на счету форварда 82 (42+40) очка в 69 встречах. Он установил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах.

В плей-офф на его счету 1 гол в 4 встречах.