Нерс дисквалифицирован на одну игру и пропустит пятый матч с «Вегасом»
Защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс дисквалифицирован на одну игру по итогам четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (4:1).
28-летний канадец получил в общей сложности 17 минут штрафа после драки с защитником «Голден Найтс» Николасом Хейгом.
В текущем плей-офф Нерс провел 10 матчей и набрал 4 (0+4) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|3 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
|12.05
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|12.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|5 : 2
Новости