Нападающий «Далласа» Александр Радулов, набравший 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3), отметил, что его команда дала сопернику непозволительное преимущество. «Стар» смог отыграться с 0:3 по ходу матча, а сам россиянин был признан первой звездой встречи.

— Мы выходили на третий период, понимая, что сдаваться нельзя, — рассказал в интервью официальному сайту НХЛ Радулов. - Здорово, что удался камбэк, но неприятно проигрывать со счётом 0:3 по ходу домашнего матча. В следующей игре такого допускать нельзя.

У нас появились некоторые сложности, но мы продолжим работать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Впереди нас ждет длинный сезон.

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