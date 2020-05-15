Немчинов высоко оценил дебют Шестеркина в НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли-1994 в составе «Рейнджерс» Сергей Немчинов считает, что российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отлично воспользовался своим шансом заиграть в НХЛ.

— Когда Игоря подняли из АХЛ, не только он здорово заиграл, но и команда с ним в составе стала побеждать, — цитируют «Известия» Немчинова. — Он одержал 10 побед в первых 12 матчах в НХЛ. И неудивительно, что тренер стал ему доверять все больше и больше. Шестеркин по праву заслужил стать основным вратарем команды.