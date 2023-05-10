Немчинов: «Можно сказать, что Бобровский тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли»
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился мнением об игре российских хоккеистов, которые продолжают борьбу в плей-офф НХЛ.
«Все оставшиеся российские игроки в плей-офф радуют своими действиями. Дадонов в регулярном чемпионате был в тени, сейчас отдает, забивает и показывает на льду яркую игру. Здорово себя проявляет и Барбашев из «Вегаса», Костин в «Эдмонтоне» нащупал свою игру. Самсонов классно провел первый раунд в плей-офф, никто же не думал, что они пройдут «Тампу». А теперь у «Торонто» проблемы в атаке, практически не могут забить. В этом, конечно, заслуга Бобровского. Сергей передает свою уверенность партнерам. Можно сказать, он тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли», — цитирует Немчинова Legalbet.
Во второй раунд плей-офф НХЛ вышли пятеро российских игроков: два вратаря — Сергей Бобровский («Флорида») и Илья Самсонов («Торонто»), три форварда — Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашев («Вегас») и Клим Костин («Эдмонтон»).
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|2 - 2
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|10.05
|02:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|1 : 6
|10.05
|04:30
|
Сиэтл – Даллас
|3 : 6