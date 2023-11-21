Немчинов назвал лучшего игрока НХЛ на старте сезона

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назвал нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина лучшим игроком на старте регулярного чемпионата НХЛ.

«Персонально по хоккеистам рано делать выводы. Кто-то входит в сезон легко, как Артемий Панарин. На старте сезона он лучший игрок лиги. В каждом матче забивает и отдает голевые передачи. Другие наберут форму, все играют, стараются, всему свое время. Когда наберет форму Кирилл Капризов? Не знаю, сколько матчей ему конкретно понадобится — два или три. Ни у кого не возникает сомнений, что он скоро вернется на свой уровень. О разочарованиях пока рано судить. Сыграно пока не так много матчей, и команды входят в сезон. «Рейнджерс» и «Бостон» быстрее всех вошли, завладели преимуществом. Закономерно лидируют в Восточной конференции. Много негативного писали про «Вашингтон». Стоило им выиграть несколько игр подряд, и они уже в зоне плей-офф», — приводит слова Немчинова Legalbet.

Всего на счету россиянина 26 (10+16) очков в 16 играх за «Рейнджерс» в текущем сезоне. Он стал первым игроком «Рейнджеррс» с 2006 года с 2 и более очками в 5 встречах подряд. В матче с «Далласом» Панарин прервал 15-ти матчевую серию с очками со старта сезона лиги.