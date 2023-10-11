Немчинов назвал команды, способные побороться за победу в Кубке Стэнли

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал, кого считает главными фаворитами нового сезона НХЛ.

«Кто больше всего шансов имеет на победу в Кубке Стэнли? В начале сезона сложно предугадать, никто не ждал «Флориду» в финале в прошлом сезоне. В НХЛ много команд, кто будет бороться за трофей: «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Даллас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Флорида» и «Бостон». Претендентов большое количество, за океаном тоже много об этом пишут, прогнозируют. Многие сходятся на финале «Каролины» и «Эдмонтона» или «Каролины» и «Далласа», — цитирует Немчинова Legalbet.

Новый сезон НХЛ стартовал 11 октября. Действующим чемпионом является «Вегас», который в финальной серии Кубка Стэнли одержал победу над «Флоридой» (4-1).