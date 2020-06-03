Форвард и капитан «Виннипега» Блейк Уилер высказался о протестах против расизма в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США.

«Совершенно очевидно, что случившиеся задело за живое», — цитирует Уилера официальный сайт НХЛ.

Назвав болезненными беспорядки, которые в некоторых случаях сопровождают протесты, Уилер заявил, что в целом гордится земляками, «поднявшимися в связи с этим событием, не захотевшими больше мириться с проблемой и помогающими друг другу разобраться с тем, что произошло».

«Видео, которое иллюстрирует то, о чем давно говорят, очень сильно повлияло на многих, — сказал нападающий. — Все читали, слышали об этом, знают об этой несправедливости, понимают, насколько ужасны такие проявления. Но совсем другое ощущение, когда видишь это своими глазами ... Все предстает в ином свете.

Сейчас мы оказались в условиях пандемии, когда люди ... Нас сейчас ничего не отвлекает. Нам не нужно готовиться к матчам, не надо думать о чем-то другом. Мы можем все тщательно обдумать, и поэтому случившиеся вышло на уровень, когда ребята ... Нельзя больше молчать».