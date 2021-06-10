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Нельсон забил 9 голов в потенциально-решающих матчах «Айлендерс» в плей-офф

04:08
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Нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон оформил дубль в 6-м матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона». Как сообщает пресс-служба лиги, он вписал свое имя в истории клуба.

Нельсон забросил уже 9 шайб в потенциально решающих матчах серий Кубка Стэнли. Впервые в плей-офф НХЛ он сыграл в 2013 году.

Лидером по этому показателю в истории «Айлендерс» является Майк Босси, отметившийся 23-ю голами в 33 потенциально решающих матчах серий Кубка Стэнли.

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Евгений Козинов все материалы автора
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