Нельсон забил 9 голов в потенциально-решающих матчах «Айлендерс» в плей-офф

Нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон оформил дубль в 6-м матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона». Как сообщает пресс-служба лиги, он вписал свое имя в истории клуба.

Нельсон забросил уже 9 шайб в потенциально решающих матчах серий Кубка Стэнли. Впервые в плей-офф НХЛ он сыграл в 2013 году.

Лидером по этому показателю в истории «Айлендерс» является Майк Босси, отметившийся 23-ю голами в 33 потенциально решающих матчах серий Кубка Стэнли.