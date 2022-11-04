Смешной гол «Далласа»: вратарь «Аризоны» подарил шайбу форварду соперника

Нелепая ошибка вратаря «Аризоны» Карела Веймелки привела к голу в матче против «Далласа» (2:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер, выйдя из ворот, отпасовал шайбу форварду «Старз» Джейми Бенну. Капитану «Далласа» оставалось только забить в пустые ворота.

«Даллас» набрал 15 очков и занимает второе место в Западной конференции.

У «Аризоны» 7 очков и 13-е место.