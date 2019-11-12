«Нефтехимик» забросил 6 шайб московскому «Динамо»

«Нефтехимик» взял верх над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:3. Нижнекамцы поднялись на третье место в таблице Восточной конференции. Москвичи идут четвертыми на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:6 (0:1, 0:2, 3:3)

Голы: Порядин — 9 (бол., Мерфи), 2:04 — 0:1. Казионов — 3 (Шиксатдаров, Сергеев), 22:18 — 0:2. Куликов — 2 (Шиксатдаров, Шарипзянов), 22:36 — 0:3. Энлунд — 3 (Рясенский, Сергеев), 45:41 — 0:4. Петерссон — 8 (бол., Индрашис, Лямин), 46:56 — 1:4. Тарасов — 6 (Огурцов, Яшкин), 49:05 — 2:4. Брынцев — 4 (Хайруллин), 51:16 — 2:5. Мерфи — 2 (Хайруллин), 54:48 — 2:6. Яшкин — 10, 58:56 — 3:6.

Вратари: Еременко (Бочаров, 51:16) — Барулин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 23 (8+5+10) — 30 (8+13+9).

Судьи: Гашилов, Овчинников.

12 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 5307 зрителей.

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