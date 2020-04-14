«Неделю назад он просто пожаловался на головную боль». Вдова Колби Кейва поделилась свадебным видео

Вдова нападающего «Эдмонтона» Колби Кейва Эмили Кейв опубликовала трогательное видео с их свадьбы в своем Instagram. 6 апреля 25-летний Кейв перенес кровоизлияние. Его ввели в искусственную кому. Несмотря на проведенную операцию, хоккеист скончался.

— На прошлой неделе в это же время Колби просто жаловался на головную боль, — написала она. — Я понятия не имела, что это будет последняя ночь, когда мы будем целовать друг друга на ночь перед сном. Сегодня вечером я слушаю его свадебные клятвы на повторе, чтобы помочь притупить свою боль. Я люблю тебя, Колб, спасибо тебе за то, что ты сделал меня самой счастливой женой в мире. Мое сердце болит за тебя.